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Зеленский рассказал о прогулке с президентом Польши

Президент Украины Зеленский прогулялся по горам Польши с лидером страны Дудой
Владимир Зеленский и Анджей Дуда

Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: @zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что совершил прогулку с лидером Польши Анджеем Дудой. Об этом Зеленский рассказал в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram.

Зеленский опубликовал совместную фотографию с Дудой, на которой президенты запечатлены за обеденным столом. Лидер Украины написал, что прогулялся по горам Польши со своим коллегой. Зеленский также поблагодарил Дуду за гостеприимство.

«После пешей прогулки по горам — традиционные польские блюда и продолжение общения», — написал президент Украины.

20 января лидер Украины Владимир Зеленский отправился с визитом в Польшу на два дня. Он запланировал встречу со своим коллегой Анджеем Дудой. В диалоге с властями Польши Зеленский обсудит «российскую агрессию» в Донбассе и Крыму, а также угрозы для безопасности региона в целом.

Марина Совина
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