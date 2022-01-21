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«Талибан» приедет в Норвегию для обсуждения кризиса и прав человека

МИД Норвегии: делегация талибов приедет в Осло для переговоров по правам человека

Фото: Ali Khara / Reuters

Министерство иностранных дел Норвегии анонсировало переговоры «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) с рядом европейских государств и представителями гражданского общества для предотвращения усугубления кризиса. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на главу норвежского МИД Анникен Хюитфельдт.

Делегация талибов приедет на встречу и пробудет в Осло с 23 по 25 января. Основной темой для обсуждения станет гуманитарная ситуация в Афганистане и вопросы, связанные с обеспечением прав человека. Хюитфельдт заявила, что данная инициатива не имеет отношения к легитимизации правительства радикалов.

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«Мы должны поговорить с де-факто властями страны. Мы не можем допустить, чтобы политическая ситуация привела к еще большей гуманитарной катастрофе», — пояснила глава МИД.

Министр не уточнила, кто приедет на переговоры. Однако, согласно данным норвежской газеты VG, во встрече примут участие афганские правозащитники, находящиеся в изгнании, а также делегаты из Германии, Великобритании, Франции, Италии, ЕС и США.

Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что на сегодняшний день 11,8 миллиона девочек и женщин Афганистана нуждаются в срочной гуманитарной помощи. В первую очередь они нуждаются в продуктах питания, медицинском обслуживании, образовании, возможности для получения средств к существованию и услугах по защите.

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Анжелика Бережная
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