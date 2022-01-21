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Десятки рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 50 рейсов

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В московских аэропортах в пятницу, 21 января, были задержаны и отменены в общей сложности 50 рейсов. Информация о массовых задержках появилась на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

По информации на 12:30 по московскому времени в аэропорту Внуково было задержано семь рейсов и отменено еще девять вылетов, в аэропорту Шереметьево задержаны девять рейсов, отменены 16. В Домодедово задержаны восемь рейсов, также отменено отправление 16 самолетов.

Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причины изменения времени вылета десятков рейсов не сообщаются.

Ранее 18 января сообщалось, что в столичных аэропортах также были задержаны и отменены 47 рейсов из-за снега и порывистого ветра. В Домодедово задержаны восемь рейсов, в Шереметьево — восемь и отменили еще 24 вылета, во Внуково задержаны семь отправлений самолетов.

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Валентина Процкова
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