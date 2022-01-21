Раскрыты самые популярные города России среди богачей в 2021 году

Чаще всего в 2021 году россияне бронировали перелеты бизнес-классом в Петропавловск-Камчатский, Магадан и Салехард. Предпочтения богатых граждан раскрыли в своем исследовании специалисты сервиса OneTwoTrip, пишет «Газета.Ru».

Среди самых популярных направлений для перелетов в бизнес-классе лидировали города Дальнего Востока и Крайнего Севера. Первое место занял Петропавловск-Камчатский (2,5 процента от всех бронирований авиабилетов), следом идет Магадан (2,3 процента), а затем — Салехард (два процента).

Также россияне предпочитали с комфортом летать по таким отдаленным направлениям, как Благовещенск — 1,3 процента, Владивосток — 1,2 процента, Хабаровск — 1,1 процента и Южно-Сахалинск — один процент. Список десяти самых востребованных городов для путешествий бизнес-классом самолета замыкают Абакан — 0,9 процента, Якутск — 0,7 процента и Иркутск — 0,7 процента.

Ранее в декабре бортпроводницы различных авиалиний вспомнили самые странные просьбы богатых и влиятельных пассажиров самолетов, с которыми они встречались за все время своей работы. Таким образом, одна из стюардесс рассказала, как 80-летний бизнесмен, который сидел в первом классе, потребовал налить ему шампанское в рот.