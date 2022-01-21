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Спорт

Глава UFC назвал возможного соперника Макгрегора

Глава UFC Дэйна Уайт: Нэйт Диас может подраться с Конором Макгрегором
Нэйт Диас

Нэйт Диас. Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал возможного оппонента ирландца Конора Макгрегора, который должен вернуться к выступлениям в 2022 году. Об этом сообщает The Sun.

36-летний американец Нэйт Диас заключил новый контракт с промоушеном. «Может ли он снова подраться с Макгрегором? Возможно. Думаю, Конор вернется уже летом. Стопроцентной уверенности пока нет, все зависит от его состояния», — отметил Уайт.

«Когда Макгрегор свяжется со мной и даст понять, что он тренируется в полную силу, тогда мы и начнем что-то серьезно обсуждать», — добавил глава UFC.

Макгрегор продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в третьем поединке против Дастина Порье. Ирландец сломал ногу в конце первого раунда и уступил техническим нокаутом. После боя он перенес операцию.

Диас и Макгрегор уже дрались в рамках UFC. Американец сумел нанести сопернику первое поражение под эгидой промоушена в марте 2016 года. В августе того же года Макгрегор взял реванш.

Николай Костюков
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