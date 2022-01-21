Бортпроводники круизного лайнера перечислили самые глупые вопросы пассажиров

Бортпроводники хорватского круизного лайнера перечислили самые нелепые вопросы, которые они когда-либо слышали во время путешествий. Об этом сообщает Express.

Так, однажды туристка попросила одного из членов экипажа выделить ей на судне дополнительную каюту под гардероб. «Многие пассажиры любят брать с собой на борт множество нарядов для различных мероприятий. Однако просить использовать отдельную каюту для хранения всей одежды просто неприемлемо», — рассказал бортпроводник.

Другой сотрудник вспомнил, как однажды путешественник обратился к нему с по-настоящему глупой просьбой. «Могу ли я самостоятельно припарковать лайнер, когда мы прибудем в порт Дубровника?» — привел он слова пассажира.

Еще один отдыхающий потребовал у персонала корабля разместить в своей каюте японский дзен-сад, поскольку, по его словам, это поможет ему привнести в окружающее пространство спокойствие и сосредоточенность.

Также один из бортпроводников рассказал, что однажды турист предложил членам экипажа воспроизвести сцену битвы в заливе Блэкуотер из многосерийного фильма «Игра перестолов». «Хорватия является крупным туристическим направлением для поклонников данного сериала, и круизная компания получает много запросов на туры, в которых можно будет увидеть места съемок, — отметил член экипажа. — Но на вопрос о возможности воссоздания одной из самых больших боевых сцен фильма ответ был отрицательный».

Ранее в январе побывавшие в круизах путешественники раскрыли самые курьезные случаи, произошедшие на борту лайнеров. Так, один из отдыхающих рассказал, как однажды пассажир поссорился со своей спутницей и выбросил ее чемодан за борт. Еще один турист вспомнил, как во время одного из круизов лучший друг его брата подрался с другим пассажиром, который попытался взять пиццу без очереди в ночном баре.