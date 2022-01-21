Звезда «Американской семейки» избавится от квартиры со второй попытки

Американский актер, звезда ситкома «Американская семейка» Джесси Фергюсон решил избавиться от своей квартиры в Нью-Йорке. Нынешнее объявление о продаже — вторая попытка актера продать недвижимость, сообщает New York Post.

Жилье находится в районе Грамерси на Манхэттене. Фергюсон попросил за него 1,44 миллиона долларов (более 111,3 миллиона рублей). Актер владеет апартаментами вместе со своим супругом Джастином Микитой. Впервые пара выставила объект на продажу в 2018 году, попросив за него 1,49 миллиона долларов. Фергюсон владел квартирой с 2015 года, когда приобрел ее за 1,23 миллиона долларов.

В распоряжении нового владельца окажутся апартаменты площадью около 84 квадратных метров. Особенностью служат потолки, высота которых достигает более трех метров. Там есть просторная спальня, которая соединена с ванной комнатой, а также кухня со столовой и рабочая зона.

В мае 2021 года от квартиры в Нью-Йорке решил избавиться голливудский актер Леонардо Ди Каприо — он выставил на продажу жилье в районе Вест-Виллидж на Манхэттене и попросил за него 8,5 миллиона долларов (на тот момент около 625 миллионов рублей).