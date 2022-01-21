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В английской семье родилась первая девочка за 75 лет

100-летняя прабабушка шести правнуков отметила рождение первой долгожданной правнучки

Фото: страница Rapport Housing & Care в Facebook

В английском городе Нортфлит, графство Кент, семья, в которой в течение 75 лет рождались одни мальчики, отпраздновала появление на свет первой с 1947 года девочки по имени Маева. Об этом сообщает Daily Mirror.

100-летняя прабабушка Маевы Гвен Смит была особенно рада долгожданной правнучке. Поскольку Смит живет в доме престарелых, ее родным пришлось договариваться с руководством, чтобы отметить день рождения девочки в расширенном составе. На празднике собралось пять поколений семьи: среди гостей были пять внуков, восемь правнуков и шесть праправнуков британки.

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Смит родилась 28 февраля 1921 года, в 16 лет она познакомилась с молодым человеком по имени Рон, а в 1940-м году вышла за него замуж. После свадьбы Рона на пять лет отправили за границу в составе инженерных войск Соединенного Королевства. После воссоединения супруги много лет наслаждались путешествиями, воспитывая двух дочерей — Глорию и Сандру.

Ранее сообщалось, что в Ливерпуле, Англия, три поколения женщин в одной семье родились в один и тот же день. Журналисты Liverpool Echo отметили, что вероятность такого совпадения — примерно 135 тысяч к одному.

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Евгения Черкасова
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