Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что внешняя политика, которую проводит Франция в отношении Украины, является двойственной и местами непонятной — Париж является одной из миротворческих сторон в Донбассе, при этом поставляя Киеву оружие. По его словам, складывается ощущение, будто европейская страна пытается «усидеть на двух стульях сразу».

«Это выглядит странно, поскольку Франция состоит в "нормандском формате" и вроде как призвана умиротворять ситуацию в Донбассе, а не пытаться поддерживать одну из сторон. Экс-посол Франции Изабель Дюмон вообще посещала украинские войска на линии соприкосновения, что тоже вызывает вопросы», — отметил политолог.

Ранее политолог, обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов объяснил причину, по которой Великобритания показательно поддерживает Украину. Он отметил, что реальные цели заключаются далеко не в стремлении Лондона добиваться какой-либо справедливости по отношению к Киеву и не в его симпатии к украинцам.