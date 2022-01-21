Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Политолог рассказал о двойственной внешней политике Франции в отношении Украины

Политолог Безпалько: Франция ведет двойственную внешнюю политику в отношении Украины

Фото: Pixabay

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что внешняя политика, которую проводит Франция в отношении Украины, является двойственной и местами непонятной — Париж является одной из миротворческих сторон в Донбассе, при этом поставляя Киеву оружие. По его словам, складывается ощущение, будто европейская страна пытается «усидеть на двух стульях сразу».

«Это выглядит странно, поскольку Франция состоит в "нормандском формате" и вроде как призвана умиротворять ситуацию в Донбассе, а не пытаться поддерживать одну из сторон. Экс-посол Франции Изабель Дюмон вообще посещала украинские войска на линии соприкосновения, что тоже вызывает вопросы», — отметил политолог.

Ранее политолог, обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов объяснил причину, по которой Великобритания показательно поддерживает Украину. Он отметил, что реальные цели заключаются далеко не в стремлении Лондона добиваться какой-либо справедливости по отношению к Киеву и не в его симпатии к украинцам.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Германии призвали срочно запустить «Северный поток-2»
В Госдуме заявили о необходимости защитить граждан России в Донбассе
Семья женщины обвинила ее мужа в измене и случайно раскрыла многолетнюю тайну
Депутат призвал захоронить Ленина рядом с родственниками
Политолог назвал цель переговоров Лаврова и Блинкена
Политолог рассказал о двойственной внешней политике Франции в отношении Украины
Пьяные украинцы решили прогуляться в лесу и случайно оказались в Польше
Великобритания перебросила на Украину бойцов элитного подразделения
В США избавились от скандального памятника президенту из-за расизма
Россияне осудили сломавшую мусоропровод из-за цветов москвичку
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter