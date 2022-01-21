Политолог объяснил стремление Британии к «антироссийской» поддержке Украины

Политолог, обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов в интервью изданию «Украина.ру» объяснил причину, по которой Великобритания оказывает показательную поддержку Украине. Он отметил, что реальные цели заключаются далеко не в стремлении Лондона добиваться какой-либо справедливости по отношению к Киеву и не в его симпатии к украинцам.

По его словам, Британия когда-то основала идеологическую модель «российской угрозы». Лондон часто выступает против Москвы самостоятельно, но также не брезгует тем, чтобы поддержать другое государства в антироссийской риторике, подчеркнул Асафов. Реальная же поддержка британцами Киева остается лишь на словах.

«Что касается их поддержки информационной модели по поводу деэскалации на Украине, то и тут цели США и Великобритании совпадают, поэтому они все это поддерживают. Насколько реально Украина находится в фокусе британских проблем, можно осознать на уровень британской финансовой поддержки — ее нет. Это просто риторическая фигура, связанная с серьезными процессами в мировой политике, которые Украину напрямую не касаются», — заявил политолог.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала последствия вторжения на Украину, заявив, что это приведет к затяжному кризису и человеческим жертвам. Трасс также назвала Россию и Китай «глобальными агрессорами», которые, по ее мнению, осмелели так, как Великобритания и ее союзники «не видели со времен холодной войны».