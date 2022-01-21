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На Украине офис президента назвали «кузницей бабла»

Политолог Балабан: Россия может дестабилизировать ситуацию на Украине без «вторжения»

Фото: Pixabay

Кандидат политических наук Ростислав Балабан в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Россия не не планирует никакого «вторжения», поскольку есть иные варианты того, как можно добиться дестабилизации ситуации на Украине. Кроме того он обвинил власти страны в масштабном воровстве бюджета, назвав их «кузницей бабла».

По его словам, Россия могла бы устраивать провокации и без введения своих войск на территорию Украины. Он выразил уверенность в том, что широкомасштабного военного конфликта не будет, однако подчеркнул, что при этом к такому развитию событий нужно быть готовыми. Также он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский намеренно так часто говорит о появлении новой техники у ВСУ, чтобы «успокоить» украинцев.

«Офис президента — это кузница даже не кадров, а бабла, потому что о потоках, которые мне обещали, что найдут пять миллиардов на "Укроборонпроме", пять миллиардов на таможне. Надо было за три года их найти и влить в экономику Украины. Это значит, что эти потоки возглавлены», — заключил политолог.

Ранее политтехнолог Андрей Бодров заявил, что действия команды президента Украины Владимира Зеленского помогли вернуть экс-главу государства Петра Порошенко в «большую политику», в связи с чем заподозрил их в «употреблении запрещенных препаратов».

Марина Совина
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