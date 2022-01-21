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Умер культовый рок-певец Meat Loaf

Американский рок-музыкант Meat Loaf скончался на 75-м году жизни

Фото: Globallookpress.com

В ночь на пятницу, 21 января, скончался культовый американский рок-певец и актер Майкл Ли Эдей, более известный под творческим псевдонимом Meat Loaf. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на родственников покойного.

Музыкант умер на 75-м году жизни у себя дома в окружении семьи. Причина смерти не разглашается.

Урожденный Марвин Ли Эдей появился на свет 27 сентября 1947 года в Далласе, США. После долгих лет творческих поисков в 1977-м он издал альбом Bat Out of Hell, который стал одним из самых продаваемых музыкальных релизов в истории США. Всего Meat Loaf продал более 100 миллионов пластинок по всему миру.

Meat Loaf является автором таких хитов, как Two of Three Ain’t Bad, Paradise by the Dashboard Light и рок-баллады I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That). Он также снялся во многих фильмах и телесериалах, среди которых были «Шоу ужасов Рокки Хоррора», «Бойцовский клуб», «Мир Уэйна», а также «Доктор Хаус» и «Байки из склепа».

Сергей Равин
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