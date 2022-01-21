МИД Казахстана счел предвзятой резолюцию Европарламента о протестах

Министерство иностранных дел Казахстана сочло предвзятой и основанной на необъективных выводах резолюцию Европарламента о ситуации с протестами в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявляет, что принятая резолюция Европейского парламента по ситуации в нашей стране носит предвзятый характер и основана на необъективных выводах и данных», — подчеркнули в ведомстве.

МИД заявил, что считает неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования. В министерстве добавили, что отсутствие объективной оценки «трагических январских событий» в Казахстане вызывает озабоченность.

Ранее стало известно, что Европарламент намерен призвать власти стран объединения к международному расследованию событий в Казахстане на предмет нарушений прав человека. В европейском органе считают, что в ходе мирных протестов в Казахстане местные чиновники совершили ряд серьезных нарушений, которые привели к введению российских войск. В ЕП также задумали ввести санкции против ряда чиновников и начать расследование исчезновений, сообщений о пытках, незаконных задержаниях и других нарушениях.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого роста цен на газ для автомобилей. Вскоре экономические требования сменились политическими, а митинги переросли в беспорядки. В нескольких городах были подожжены здания, где расположены органы власти. На подавление беспорядков бросили армию. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих террористами и обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности. Миротворцы взяли под охрану крупные инфраструктурные объекты.

