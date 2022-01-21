Жена российского гимнаста похвасталась подаренным мужем Porsche

Российская гимнастка Дарья Спиридонова, жена олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного, похвасталась подарком мужа. Она сделала публикацию в Instagram.

Спортсменка опубликовала серию фотографий из автосалона с Porsche Macan, рекомендуемая розничная цена которого стартует с 5,5 миллиона рублей. «Не верю своим глазам, что это теперь мой новенький Макуша! Спасибо, приятно, люблю сильно», — написала Спридонова, добавив, что Нагорный умеет удивлять.

24-летний Нагорный на Олимпийских играх в Токио выиграл золото в командных соревнованиях, а также стал бронзовым призером в многоборье и в упражнениях на перекладине. В его активе также серебряная медаль в командном первенстве на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

По итогам Игр в Бразилии Фонд поддержки олимпийцев подарил Нагорному автомобиль BMW X4. После выступления в Японии россиянин получил BMW X5.