Найдена одна из самых маленьких квартир Нью-Йорка

Американский комик и актер Рон Ирвин заявил, что живет в одной из самых маленьких квартир Нью-Йорка. Он показал свои апартаменты в TikTok и набрал миллионы просмотров, сообщает Business Insider.

Ирвин живет в районе Гарлем в квартире площадью 9,2 квадратных метра. Внутри помещаются двуспальная кровать, несколько шкафов и напольная вешалка для одежды. Кухня состоит из мини-холодильника, плиты с двумя конфорками, гриля, раковины и настенного шкафа. Ванная соединяет квартиру с соседней, где сейчас никто не живет. Чтобы максимально использовать место, Ирвин купил складные стулья, заменил гардеробный шкаф вешалкой, а компьютерный стол — тумбой.

Апартаменты стоят 950 долларов (около 73 тысяч рублей) за месяц проживания. Ирвин утверждает, что доволен квартирой, которую нашел на сайте объявлений. «Цена адекватная. Мне подходит. Так что я переехал, и мне здесь нравится. Район отличный», — заявил он. Американец добавил, что маленькое пространство его не смущает. «Нью-Йорк — динамичный город, я провожу вне квартиры много времени, и можно сказать, что улица служит мне просторной гостиной», — пояснил Ирвин.

В октябре 2021 года британцам предложили пожить в мини-студии в центре Лондона. Для престижного района Кенсингтон аренда квартиры недорогая, однако кровать в апартаментах расположена впритык к плите и шкафу для одежды, а свободного пространства практически нет.