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Среда обитания

Названы положительные последствия чернобыльской аварии

Newsweek: исчезающий вид птиц переселился в чернобыльскую зону отчуждения

Фото: J.M.Garg / Wikimedia

Чернобыльская зона отчуждения оказалась идеальным местом для исчезающего вида птиц. Такие выводы называют авторы совместного исследования Национальной академии наук Белоруссии и организации British Trust for Ornithology (BTO), сообщает Newsweek.

После произошедшей в 1986 году в Чернобыле аварии на АЭС большие подорлики переселились в опустевшую из-за радиации зону. Отсутствие людей положительно сказалось на экосистемах. Местность стала благоприятной для птиц, вследствие чего их численность увеличилась.

Данные за последние 22 года показали, что в зоне отчуждения появились места обитания с высокой влажностью, которые любят хищные птицы. С 1999-го по 2017-й площадь водно-болотных угодий в Чернобыле увеличились на 680 процентов, а площадь лесов — на 14. В 2019 году на исследуемых участках было обнаружено 13 гнездящихся пар больших подорликов. В Европе эти птицы находятся под угрозой вымирания: на континенте осталось всего 4500 гнездящихся пар.

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«Переселение больших подорликов и последующее за этим восстановление популяции — одно из самых интересных наших открытий, — заявил автор исследования из BTO Адхам Эштон-Батт. — Эта ситуация демонстрирует естественное восстановление экосистемы после интенсивной эксплуатации человеком. Изменения в окружающей среде и жизни птиц произошли без помощи людей и доказали, что природа может восстанавливаться самостоятельно».

Ранее в США горному льву позволили жить в Лос-Анджелесе в рамках движения Rewilding, идея которого заключается в том, чтобы дать больше свободы дикой природе. Хищник охотится в одном из крупнейших городских парков, а эксперты отслеживают его действия с помощью специального устройства.

Нина Ташевская
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