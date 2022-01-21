Трижды судимый россиянин угрожал сжечь своего руководителя

В Бокситогорском районе Ленинградской области задержан 40-летний сотрудник больницы, угрожавший убийством своему 62-летнему начальнику. Об этом в пятницу, 21 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным следствия, подозреваемый облил своего руководителя из технической службы жидкостью для розжига, после чего пообещал поджечь. Как сообщает издание 47news, между ними был конфликт по работе.

После инцидента мужчину уволили, а позже на него завели дело по статьям 30 («Приготовление к преступлению») и 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Выяснилось, что ранее он был трижды судим за кражи и грабеж.

4 ноября 2021 года сообщалось, что в Екатеринбурге задержали мужчину, жестоко убившего врача.