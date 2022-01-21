Авиакомпаниям России поручили проверить влияние сетей 5G на приборы самолетов

Росавиация порекомендовала российским компаниям проверить и подготовиться к возможному влиянию сетей 5G на приборы самолетов при полетах в другие страны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что диапазон частот в этих сетях близок к частотам бортовых радиовысотомеров, в теории это может повлиять на их работу. При этом однозначного ответа о подобном воздействия нет и не поступало ни от американского, ни от европейского регуляторов, ни от производителей воздушных судов.

Росавиация попросила перевозчиков учитывать возможные сбои в работе приборов и проинформировать об этом экипажи, а также провести внеочередное обучение с имитацией нестабильной работы.

«Аэрофлот», S7, Utair и Red Wings получили уведомление. «Аэрофлот» отметил, что пилоты выполняют все рекомендации, но не наблюдали отклонений в работе радиовысотомеров. «Пилоты авиакомпании также не сталкивались с влиянием 5G на работу радиовысотомеров», — добавили в S7.

Ранее в январе сообщалось, что главы американских авиакомпаний написали письмо в Белый дом, заявив об опасности строительства вышек 5G вблизи аэропортов. По их словам, развертывание 5G может спровоцировать сбои в работе приборов лайнеров, поэтому размещать вышки необходимо на расстоянии как минимум трех километров от взлетно-посадочных полос.

19 января авиакомпании Emirates, Air India, ANA, Japan Airlines и другие отменили часть рейсов в некоторые города США из-за размещения вышек 5G вблизи аэропортов. Перевозчики ссылаются на конкретное заявление руководства Boeing, которое предупредило, что сигналы 5G могут создавать помехи для радиовысотомера самолетов компании.

