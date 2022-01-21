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Россиянам дали советы по хранению денег под угрозой санкций

Экономист Беляев об угрозе санкций: россиянам не стоит переживать за долларовые накопления

Фото: Gary Cameron / Reuters

Россиянам не нужно переживать за долларовые накопления, но стоит пересмотреть свои взгляды на хранение сбережений в рублях, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Своим мнением и советами он поделился с «Лентой.ру».

Ранее президент США Джо Байден пригрозил российским банкам, заявив, что они не смогут проводить транзакции с долларами в случае вторжения России на Украину. «Эти вещи могут иметь негативные последствия для США, так же, как и для экономик Европы, но будут иметь просто катастрофические последствия для России», — отметил он. Также пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла о том, что Вашингтон рассматривает в рамках нового пакета санкций вариант отключения России от межбанковской системы SWIFT.

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Пустые угрозы

По мнению Беляева, сценарий, при котором Байден реализует направленные в отношении России угрозы, маловероятен. «Переживать не стоит, потому что, во-первых, высказывание Байдена увязывается с таким гипотетическим действием, как вторжение в Украину наших вооруженных сил. Я думаю, до этого дело не дойдет», — отметил он.

С другой стороны, американские и европейские бизнесмены не готовы поступиться своими удобствами и понести потери ради того, чтобы где-то наступили катастрофические последствия, считает экономист.

Сомнительной ему кажется и возможность Байдена запретить операции с долларом. Это мировая валюта, которая обладает свойством отрываться от национальной почвы. «Мы видели это на примере евродолларов и еврофунтов. Еврофранки были, даже есть евроевро — это мировая валюта, оторвавшаяся от национальной почвы и живущая своей собственной жизнью. Это первое, что ставит такую определенную нотку сомнения в возможности реализации байденовских угроз», — уточнил Беляев.

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Но экономист отметил, что Байден может ввести определенные регламенты на транзакции американских банков, которые проводят операции в долларах с Россией. В таком случае удастся найти выход из положения, считает Беляев.

Доллар долларом, но на нем свет клином не сошелся как на мировой валюте. Расчеты можно проводить и в других валютах. И, тем более, найти любые окольные пути, чтобы эти запреты обойти, расчеты прогонять не через непосредственно два банка, а с участием более длинной цепочки расчетов, ставить два-три промежуточных банка или какую-то финансовую компанию. Все это возможно

Михаил Беляевкандидат экономических наук, финансовый аналитик

В целом, угрозы Байдена экономист считает пустыми. По его мнению, они направлены на то, чтобы воздействовать на внутреннюю аудиторию.

Хранить ли доллар

Россиянам с долларовыми накоплениями не стоит не опасаться, отметил экономист. Тем не менее, по его словам, стоит пересмотреть свои взгляды относительно хранения сбережений в рублях.

Рублевые сбережения и те проценты, которые люди получают, размещая деньги в банках, не говоря уже о других более доходных инструментах, в общем-то, вполне сравнимы по надежности и по доходности с теми, которые предоставляют долларовые сбережения. Тут вопрос психологии, укоренилось в сознании, что доллар более надежен, чем рубль. Стоит более трезво подойти к ситуации и понять, что доллар не является уж такой безусловной гаванью, которая гарантирует абсолютно полную надежность и безопасность

Михаил Беляевкандидат экономических наук, финансовый аналитик

Запасаться ли наличными

Отключение России от межбанковской системы SWIFT также маловероятно, как и ограничение долларовых транзакций, считает экономист, однако стоит всегда иметь небольшой запас наличных на какой-то непредвиденный случай, ведь возможны кратковременные сбои в результате отключения электричества или падения сети.

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«Рассчитывать на то, что это будет большой коллапс в масштабах всей нашей страны и в течение длительного времени. Это сценарий, который трудно реализуется. У Центрального Банка есть дублирующие системы и дублирующие резервные мощности, то есть предусмотрены страховочные действия, которые минимизируют такого рода риски», — отметил Беляев.

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Екатерина Смирная
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