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Бывшая солистка «ВИА Гры» рассказала о своем самом постыдном платье

Анна Седокова призналась, что ей всю жизнь будет стыдно за белое платье с вырезами

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывшая солистка «ВИА Гры» Анна Седокова назвала свой самый постыдный наряд, в котором она пришла на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» в 2013 году. Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.

На кадрах опубликованного ролика 39-летняя знаменитость обсудила с подругами один из ее самых неудачных выходов на ковровую дорожку. Выяснилось, что речь идет о белом платье в пол на одно плечо с вырезом в области груди, открытой спиной, а также высоким разрезом на бедре, который едва прикрывал нижнее белье Седоковой.

«За этот лук мне будет стыдно всю мою жизнь. Я, правда, не знаю, как так лоханулась, потому что это платье шил Майкл Костелло. Это дизайнер, который в Америке шьет Бейонсе, Леди Гаге, всем. Мы создали его специально для премии "Муз-ТВ"», — призналась певица.

Публикация набрала больше 39 тысяч лайков. Подписчиков развеселил ролик звезды, они принялись обсуждать его в комментариях. «В то время это было модно», «Не стоит стыдиться! Что было, то прошло», «Ничего не знаю, очень красиво», «А я просто обожаю это белое платье!», «Прекрасна во всем!» — высказывались они.

В декабре украинская певица Ани Лорак вышла на сцену в наряде без белья и разозлила поклонников. Фотографы запечатлели знаменитость в черном мини-платье с глубоким декольте, объемными рукавами и разрезом на бедре, который доходит до талии. «Бедная, уже не знает, как оголиться», — негодовали комментаторы.

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Айсель Эюбова
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