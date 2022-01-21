Вяльбе рассказала о превращении российских лыжниц из табуреток в собак

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в эфире «Первого спортивного радио» рассказала об эволюции представительниц женской сборной страны.

По ее словам, россиянки понимают, что сейчас можно бороться со всеми. «Времена, когда я их называла тумбочками и табуретками, в целом, закончились. Сейчас они, может, еще не овчарки, но уже собаки, которые могут хорошо кусать», — о таком превращении рассказала Вяльбе.

Глава ФЛГР также отметила, что считает слово «собаки» комплиментом. «Мне кажется, девчонки должны прыгать от счастья, что наконец-то Елена Валерьевна их так называет», — добавила Вяльбе.

В нынешнем розыгрыше Кубка мира две россиянки присутствуют в числе лучших десяти спортсменок. Наталья Непряева возглавляет общий зачет, а Татьяна Сорина замыкает десятку сильнейших. С 4 по 20 февраля российские спортсменки будут выступать на Олимпиаде-2022 в Пекине.