Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Верона
Сегодня
22:45 (Мск)
Болонья
Италия - Серия А|23-й тур
Уотфорд
Сегодня
23:00 (Мск)
Норвич Сити
Англия - Премьер-лига|23-й тур
Эспаньол
Сегодня
23:00 (Мск)
Бетис
Испания - Примера|22-й тур
Лион
Сегодня
23:00 (Мск)
Сент-Этьен
Франция - Лига 1|22-й тур
Лидс Юнайтед
Завтра
18:00 (Мск)
Ньюкасл Юнайтед
Англия - Премьер-лига|23-й тур
Спорт

Вяльбе рассказала о превращении российских лыжниц из табуреток в собак

Глава ФЛГР Елена Вяльбе о российских лыжницах: еще не овчарки, но уже собаки

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в эфире «Первого спортивного радио» рассказала об эволюции представительниц женской сборной страны.

По ее словам, россиянки понимают, что сейчас можно бороться со всеми. «Времена, когда я их называла тумбочками и табуретками, в целом, закончились. Сейчас они, может, еще не овчарки, но уже собаки, которые могут хорошо кусать», — о таком превращении рассказала Вяльбе.

Глава ФЛГР также отметила, что считает слово «собаки» комплиментом. «Мне кажется, девчонки должны прыгать от счастья, что наконец-то Елена Валерьевна их так называет», — добавила Вяльбе.

В нынешнем розыгрыше Кубка мира две россиянки присутствуют в числе лучших десяти спортсменок. Наталья Непряева возглавляет общий зачет, а Татьяна Сорина замыкает десятку сильнейших. С 4 по 20 февраля российские спортсменки будут выступать на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Бывший чеченский судья восстановил хронологию похищения его жены силовиками
На британского магната подали в суд из-за занавесок
Вяльбе рассказала о превращении российских лыжниц из табуреток в собак
«Роскосмос» запустит две легкие «Ангары» в 2022 году
Младенец насмерть захлебнулся молоком матери в Москве
Бывший президент Польши заразился коронавирусом
Лукашенко посоветовал заразившимся коронавирусом «не париться»
Полиция начала проверку после нападения на журналистов в больнице Сургута
СБУ обвинила спецслужбы России в ложных сообщениях об угрозе взрыва на Украине
Блинкен рассказал о письменном ответе США по безопасности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter