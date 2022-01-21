Билл Мюррей внезапно организовал концерт в парке

Американский актер Билл Мюррей внезапно организовал концерт в нью-йоркском парке. Об этом сообщает Page Six.

71-летний артист исполнил хиты из мюзикла «Вестсайдская история» и прочел несколько стихов в Вашингтон-Сквер-парке. Вместе с ним выступили виолончелист Ян Фоглер, скрипачка Мира Ванг и пианистка Ванесса Перес.

Уточняется, что на спонтанном концерте Мюррея присутствовали не только случайные прохожие, но и журналистка Кэрол Радзивилл, писатель и бывший детектив Эдвард Конлон.

Музыканты внезапно ушли после того, как Мюррей объявил: «Полицейские говорят, что мы должны выключить микрофоны. Давайте разорвем это место на части!»

В августе Билл Мюррей рассказал, что картина Жюля Адольфа Бретона «Песнь жаворонка» спасла его от депрессии. На полотне изображена женщина с серпом посреди поля. «Я подумал: "Ну, есть девушка, у которой в этой жизни мало перспектив, но солнце все равно поднимается, и у нее появляется еще один шанс". Мне кажется, это дало мне какое-то ощущение, что я тоже человек, у которого появляется еще один шанс каждый раз, когда встает солнце», — поделился Мюррей.

Билл Мюррей — американский актер и режиссер, лауреат премий «Золотой глобус» и BAFTA. Известен по фильмам «День сурка», «Трудности перевода», «Охотники за привидениями» и другим картинам.