Ученые сравнили защиту естественного и искусственного иммунитета от коронавируса. Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова в беседе с РБК отметила, что естественная защита организма после болезни сильнее той, что появляется от прививки, однако наилучший вариант — это вакцинация после перенесенного заболевания.

«Никто не может утверждать, что он здоровый и молодой, а значит, не боится переболеть. Это очень опасная лотерея. Прививка гораздо более "спокойный" вариант. Нужно, чтобы люди не думали, что переболеть — лучшая альтернатива», — указала биолог.

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов согласился с мнением, что естественный иммунитет работает лучше. Он отметил, что даже однократная вакцинация после болезни дает большую защиту, чем обе дозы без заражения. Именно комбинацию из естественного и прививочного иммунитета называют «супериммунитетом».

Директор Центра глобальной вирусологической сети и советник ВОЗ Константин Чумаков выразил несогласие с тем, что естественный иммунитет лучше искусственного и подчеркнул, что после перенесенного коронавируса следует вакцинироваться.

Ранее глава Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал способ 100-процентной защиты от омикрон-штамма коронавируса. По его мнению, те, кто привился «Спутником V» и повторно вакцинировался бустерным препаратом, почти полностью защищены от омикрона.

