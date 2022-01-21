Токаев поручил пересмотреть карантинные ограничения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству пересмотреть карантинные ограничения, введенные в отношении малого и среднего бизнеса из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Tengrinews.

На встрече с предпринимателями Токаев заявил, что новый штамм коронавируса омикрон, судя по всему, «становится всеобщим явлением» и что большинство людей будет вынуждено им переболеть.

«В этих условиях жесткие карантинные меры в отношении малого и среднего бизнеса, особенно в сфере услуг — насколько они рациональны, насколько они практичны? Я обращаюсь к правительству: пересмотрите все это, — призвал Токаев. — Зачем нам в этих условиях душить малый и средний бизнес и практически создавать неравные условия в экономике?»

Ранее в январе «Sputnik Казахстан» сообщал, что в стране ужесточили карантинные ограничения из-за резкого роста заражений коронавирусом. Речь, в частности, шла о запрете всех массовых мероприятий, в том числе свадеб и поминок, и ограничении на количество посетителей в кафе и ресторанах.

В начале января в Казахстане прошли массовые протесты и беспорядки. Они вспыхнули из-за резкого повышения цен на газомоторное топливо, но затем экономические требования переросли в политические. В нескольких регионах были захвачены и подожжены здания органов власти. На подавление протестов бросили армию. Главные столкновения прошли в Алма-Ате. По официальным данным, погибли 227 человек.

Токаев назвал протестующих террористами. По его просьбе в страну были введены миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые охраняли важные инфраструктурные объекты. Позже Токаев заявил, что главной причиной протестов стало сильнейшее расслоение в доходах между богатыми и бедными, которым воспользовались террористы для дестабилизации обстановки.