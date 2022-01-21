Россиян предупредили об опасности для жизни «авторских» туров

Российских туристов предупредили об опасности для жизни «авторских» туров, которые организуют непрофессиональные гиды. Об этом подробно рассказала основатель компании «Наука Тур Байкал» Нина Новикова в интервью СИА.

По словам эксперта, с увеличением спроса на путешествия по России выросло количество недобросовестных гидов, которые, не имея должной квалификации и опыта, начинают организовывать «авторские» туры. Зачастую они оказываются «слизанными» у туроператоров программами, а не уникальными маршрутами.

«Сначала у туроператоров заказывают программу, а на следующий год проводят ее самостоятельно, без местных гидов. Либо бывший турист становится организатором туров на Байкал. Много новичков, которые, приходя в профессию, совершенно не готовы к ней. Не владеют информацией про регион, прочтут в интернете — и несут ересь, не умеют держать группу и тому подобное», — привела пример Новикова.

Также специалист отметила, что организация туров считается достаточно легкой сферой для бизнеса, так как не требует особых вложений. Кроме того, популярность профессии поднимает «новая навеянная мода», что можно зарабатывать в путешествиях, а не сидя в офисе. Помимо прочего, туристов привлекает сниженная цена таких предложений, которые, по мнению Новиковой, являются демпингом.

«Потребителю при покупке тура следует проверить, есть ли компания в реестре туроператоров, застрахована ли ответственность, имеет ли право на экскурсионную деятельность. Важно собрать отзывы, посмотреть портфолио, квалификацию. Если путешественник едет с туркомпанией, то обязательно заключение договора. Даже если это однодневная экскурсия», — дала совет собеседница издания.

Ранее в январе глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что минимальная стоимость недельного тура на Камчатку из Москвы начинается от 70 тысяч рублей. «Сильно ниже вряд ли получится из-за логистики — объективно Камчатка дальше от Москвы, чем Нью-Йорк», — объяснил министр.