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Россиян предупредили об опасности для жизни «авторских» туров

«Наука Тур Байкал»: «авторские» туры зачастую организуют непрофессиональные гиды без опыта

Фото: «Наука Тур Байкал»

Российских туристов предупредили об опасности для жизни «авторских» туров, которые организуют непрофессиональные гиды. Об этом подробно рассказала основатель компании «Наука Тур Байкал» Нина Новикова в интервью СИА.

По словам эксперта, с увеличением спроса на путешествия по России выросло количество недобросовестных гидов, которые, не имея должной квалификации и опыта, начинают организовывать «авторские» туры. Зачастую они оказываются «слизанными» у туроператоров программами, а не уникальными маршрутами.

«Сначала у туроператоров заказывают программу, а на следующий год проводят ее самостоятельно, без местных гидов. Либо бывший турист становится организатором туров на Байкал. Много новичков, которые, приходя в профессию, совершенно не готовы к ней. Не владеют информацией про регион, прочтут в интернете — и несут ересь, не умеют держать группу и тому подобное», — привела пример Новикова.

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Также специалист отметила, что организация туров считается достаточно легкой сферой для бизнеса, так как не требует особых вложений. Кроме того, популярность профессии поднимает «новая навеянная мода», что можно зарабатывать в путешествиях, а не сидя в офисе. Помимо прочего, туристов привлекает сниженная цена таких предложений, которые, по мнению Новиковой, являются демпингом.

«Потребителю при покупке тура следует проверить, есть ли компания в реестре туроператоров, застрахована ли ответственность, имеет ли право на экскурсионную деятельность. Важно собрать отзывы, посмотреть портфолио, квалификацию. Если путешественник едет с туркомпанией, то обязательно заключение договора. Даже если это однодневная экскурсия», — дала совет собеседница издания.

Ранее в январе глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что минимальная стоимость недельного тура на Камчатку из Москвы начинается от 70 тысяч рублей. «Сильно ниже вряд ли получится из-за логистики — объективно Камчатка дальше от Москвы, чем Нью-Йорк», — объяснил министр.

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Дарья Рыбак
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