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Глава UFC высказался о конкуренции с Нурмагомедовым

Глава UFC Уайт о конкуренции с Eagle FC: у Нурмагомедова за спиной большие деньги

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт высказался о том, рассматривает ли он россиянина Хабиба Нурмагомедова как конкурента. Промоутер принял участие в эфире подкаста Full Send.

52-летний функционер убежден, что Нурмагомедов планирует превратить свою организацию Eagle FC в конкурента UFC. «Да, за спиной Хабиба большие деньги. И знаете, я ему уже говорил, что теперь он поймет, каково нам, парням по ту сторону клетки. Он знает, что такое уважение. Отличный чувак, всегда был честен с нами. У нас с ним никаких проблем нет», — отметил Уайт.

28 января Eagle FC Нурмагомедова проведет первый турнир на территории США. Ивент промоушена состоится в Майами. В главном поединке вечера сойдутся тяжеловесы Тайрон Спонг и Сергей Харитонов. В этот день UFC не планирует проведение турнира.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул, после чего завершил карьеру. Уйдя из спорта, Нурмагомедов выкупил права на организацию Gorilla FC и провел ребрендинг промоушена.

Николай Костюков
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