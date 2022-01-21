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Президент Туркмении послушал торжественную песнь и назвал курицу сокровищем

Президент Туркмении посетил птицефабрику и назвал курицу сокровищем народа

Предки туркменов называли курицу одним из семи сокровищ своего народа, ценили ее мясо и яйца за высокую питательность. Об этом заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов перед тем, как послушать «торжественную песнь» сотрудников одной из птицефабрик. Видеозапись выступления публикует Telegram-канал «Пул №3».

В пятницу, 21 января, политик совершил на предприятие плановый рабочий визит. В честь приезда своего лидера работники фермы решили спеть для него праздничный дестан — эпическое сказание тюркских народов.

На кадрах видно, как молодой сотрудник фабрики исполняет на дутаре — народном двухструнном инструменте — музыкальное произведение для президента. Его коллега постарше, в свою очередь, радостно хлопает перед главой государства. Судя по реакции Бердымухамедова, торжественная песнь пришлась ему по душе.

Ранее стало известно, что президент Туркмении захотел потушить горящий газовый кратер Дарваза, прозванный в народе «Врата ада». Политик счел нерациональным горение голубого топлива, которое можно было бы отправить на экспорт. Он также предположил, что «Врата ада» могут «негативно влиять на здоровье» местных жителей и экологию страны.

Алевтина Запольская
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Президент Туркмении послушал торжественную песнь и назвал курицу сокровищем
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