Декана юридического факультета российского вуза задержали за взятку

В Туле задержан декан юридического факультета Всероссийского государственного университета юстиции. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, речь идет об Игоре Скрябине — юристе и кандидате исторических наук, на которого якобы неоднократно поступали жалобы от студентов. В отношении россиянина завели уголовное дело по статье 290 («Получение взятки должностным лицом») УК РФ. В вузе он преподавал вместе со своим отцом Валерием Скрябиным.

17 декабря 2021 года сообщалось, что суд арестовал ректора Смоленского государственного университета спорта Георгия Греца по делу о хищении 1,5 миллиона рублей.