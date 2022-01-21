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Декана юридического факультета российского вуза задержали за взятку

В Туле завели дело о получении взятки деканом юридического факультета университета юстиции

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Туле задержан декан юридического факультета Всероссийского государственного университета юстиции. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, речь идет об Игоре Скрябине — юристе и кандидате исторических наук, на которого якобы неоднократно поступали жалобы от студентов. В отношении россиянина завели уголовное дело по статье 290 («Получение взятки должностным лицом») УК РФ. В вузе он преподавал вместе со своим отцом Валерием Скрябиным.

17 декабря 2021 года сообщалось, что суд арестовал ректора Смоленского государственного университета спорта Георгия Греца по делу о хищении 1,5 миллиона рублей.

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Владимир Седов
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