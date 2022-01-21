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Токаев предложил отправлять молодых казахов в Россию

Токаев: будем отправлять наших молодых людей на учебу в технические вузы России

Фото: пресс-служба президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил отправлять молодых казахов на учебу в Россию. Об этом он высказался на встрече с бизнесменами республики, передает Telegram-канал Tengrinews.kz.

«Я хочу переформатировать образование в нашей стране. Мы будем направлять наших молодых людей на учебу, в том числе и в Россию. Казахи, молодые казахи должны быть "технарями". Это мое глубокое убеждение», — заявил президент. Токаев добавил, что, возможно, технические университеты России станут приоритетным направлением для получающих высшее образование казахов.

Соображения о реформе казахстанского образования Токаев объяснил перекосами в сложившейся системе образования. «Мы слишком много производим экономистов, юристов, менеджеров», — сказал глава республики. Необходимо перевести обучение на технические рельсы, уверен он.

Президент республики в ходе общения с предпринимателями затронул многие актуальные темы развития Казахстана. В частности, он назвал главной причиной протестов слишком большой уровень расслоения в обществе.

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Дмитрий Настасьев
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