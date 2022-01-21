МИД назвал «нечеловеческой ложью» данные Госдепа о дезинформации по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала «нечеловеческой ложью и глупостью» данные, содержащиеся в докладе Госдепартамента США по российской дезинформации на Украине.

«Там есть пассажи просто нечеловеческой лжи и глупости. Чего здесь больше — вранья или безграмотности — даже разбираться не хочу. Знаю одно наверняка, такое могло опубликовать только "министерство правды"», — заявила Захарова.

В качестве примера она привела утверждение Госдепа о том, что фейковыми являются утверждения Москвы о передислокации российских вооруженных сил по российской территории.

Также Захарова указала на заявление американского внешнеполитического ведомства о том, что об окружении России военными базами НАТО речи не идет, как и о расширении альянса на восток. В качестве доказательства дипломаты США приводят «гениальное», отметила представитель МИД: из 20 тысяч километров российской границы только 1,2 приходится на границу с НАТО, и в составе альянса из 14 соседей по суше только пять. «Какое же это окружение, когда из него можно выйти», — добавила она.

По словам Захаровой, «перебить» эти тезисы может только утверждение о том, что не имеется достоверных сообщений об угрозах правительства Украины русскоговорящему населению. В качестве примера она привела личное обращение бывшего главы МИД страны Арсена Авакова к российскому журналисту, которого тот пообещал отыскать и расправиться.

Ранее Госдепартамент США распространил сообщение, названное сборником фактов, в котором приводит тезисы и их развенчания. Так, ведомство считает, что заявления о подталкивании Украины к конфликту Западом являются вымыслом.

Также вымыслом названа информация о том, что Киев является агрессором в отношениях с Россией, а также то, что перемещения российских войск являются передислокацией.

