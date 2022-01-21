Зеленский рассказал о способности России справиться с новыми санкциями США

Россия может пережить новые санкции, которые планируют объявить против нее США из-за обострения ситуации на Украине, а потому их следует ввести уже сейчас. Об этом в интервью газете The Washington Post рассказал президент республики Владимир Зеленский.

По его словам, новые ограничения не будут иметь смысла, если российские войска уже вторгнутся в страну, и она потеряет свои территории. «На вас посмотрят и скажут: "Слушайте, мы можем с этим справиться, мы можем продолжать, как было". Я думаю, что это неправильно», — пояснил Зеленский.

Политик добавил, что не понимает причин отказа некоторых стран от упреждающих санкций. При этом он подчеркнул, что Москва способна вести атаки сразу на нескольких направлениях, в том числе против экономики Киева. «Мы сталкиваемся с гибридной войной. Нас атакуют: военная атака, кибератаки и атаки в энергетике», — пояснил президент.

Ранее Зеленский оценил слова президента США Джо Байдена о ситуации на российско-украинской границе. Американский лидер указывал, что сила новых санкций будет зависеть от масштаба российской экспансии, и «небольшое вторжение» не повлечет за собой серьезных мер. «Хотим напомнить великим державам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает», — отреагировал украинский президент.