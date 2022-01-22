Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о скорой отмене режима террористической опасности на Байконуре в своем Twitter.

По словам Рогозина, о планах отменить «синий» уровень террористической опасности в понедельник, 24 января, ему сообщил глава администрации города Константин Бусыгин. «В городе Байконур и на космодроме все спокойно», — добавил он.

Рогозин также выразил надежду, что перед первым в этом году космическим пуском, который должен состояться 15 февраля, Байконур «сумеет сохранить в Казахстане статус региона безопасности и межнационального мира».

19 января спецслужбы Байконура сообщили о подготовке теракта в городе. Жителям города посоветовали соблюдать бдительность и сообщать обо всех подозрительных случаях властям и местному отделению ФСБ России, донести информацию об угрозе до друзей и знакомых, а также внимательно следить за новостями.