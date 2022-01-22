Станцию метро в Петербурге закрыли из-за задымления

В Санкт-Петербурге станцию метро «Старая деревня» закрыли из-за возникшего у касс задымления. Об этом в субботу, 22 января, сообщили РИА Новости в петербургской подземке.

Там уточнили, что задымление возникло на втором этаже административного здания над кассовым залом. В результате в 16:50 станция была закрыта для пассажиров.

Уточняется, что в настоящее время поезда проезжают «Старую деревню» без остановок. На место происшествия была вызвана пожарная служба.

О причинах задымления не сообщается.

В сентябре прошлого года в Петербурге в связи с затоплением закрывали выход со станции метро «Площадь Восстания». Причиной происшествия тогда стали сильные дожди, которые прошли в городе.