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Станцию метро в Петербурге закрыли из-за задымления

Станцию метро «Старая Деревня» в Петербурге закрыли из-за задымления над кассовым залом

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

В Санкт-Петербурге станцию метро «Старая деревня» закрыли из-за возникшего у касс задымления. Об этом в субботу, 22 января, сообщили РИА Новости в петербургской подземке.

Там уточнили, что задымление возникло на втором этаже административного здания над кассовым залом. В результате в 16:50 станция была закрыта для пассажиров.

Уточняется, что в настоящее время поезда проезжают «Старую деревню» без остановок. На место происшествия была вызвана пожарная служба.

О причинах задымления не сообщается.

В сентябре прошлого года в Петербурге в связи с затоплением закрывали выход со станции метро «Площадь Восстания». Причиной происшествия тогда стали сильные дожди, которые прошли в городе.

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Варвара Кошечкина
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