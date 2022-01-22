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Спорт

Фото Ефимовой в купальнике заставило подписчиков вспомнить о Собянине

Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила в Instagram фото в купальнике в Лос-Анджелесе

Фото: @jenyakaretina

Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила в Instagram фотографию в купальнике, которая вызвала положительную реакцию у пользователей социальных сетей.

29-летняя спортсменка попозировала в бирюзовом наряде на фоне бассейна. Она рассказала, что отдыхает в Лос-Анджелесе. В комментариях пользователи восхитились фигурой и загаром пловчихи, а один из них пошутил о том, что Лос-Анджелес похорошел при мэре Москвы Сергее Собянине.

В июле этого года трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Садовый посоветовал Ефимовой «закончить со спортом». По его мнению, время пловчихи «уже прошло», и сейчас ей нужно «задумываться о других вещах».

Спортсменка шесть раз становилась чемпионкой мира. В ее активе также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

Анастасия Борисова
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