Карпин отреагировал на готовность Дзюбы пойти навстречу сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о вероятности возвращения нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист заявил, что ему непонятна фраза футболиста о том, что он готов пойти навстречу сборной. «Что это значит? Он футболист "Зенита", пускай тренируется и играет. Каждый должен заниматься своим делом», — посчитал тренер.

В декабре прошлого года Дзюба заявил, что готов пойти на примирение с Карпиным ради возвращения в национальную команду. Он отметил, что готов вернуться в сборную, если там исчезнут подковерные игры.

В сентябре Дзюба отказался от вызова в сборную на октябрьские матчи квалификации к чемпионату мира-2022. Форвард мотивировал это тем, что находится в неоптимальной для этого форме. В этом сезоне 33-летний нападающий провел 25 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил десять мячей и отдал семь результативных передач.