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Женщина до смерти заморила голодом дочь-инвалида

Британка убила 24-летнюю дочь с синдромом Дауна, заморив ее голодом

Фото: Pixabay

Британка Элейн Кларк (Elaine Clarke) из города Блэкпула, Ланкашир призналась в убийстве 24-летней дочери-инвалида. Она заявила, что по неосторожности до смерти заморила голодом Дебби, страдающую синдромом Дауна, пишет The Mirror.

Сообщается, что девушка умерла от истощения, а вскрытие также показало обширную инфекцию кожи, вызванную чесоткой. 49-летней Кларк предъявили обвинение в непредумышленном убийстве по неосторожности, ей грозит тюремный срок.

Ранее сообщалось, что россиянка случайно убила свою пятимесячную дочку. Трагедия случилась в сентябре 2021 года. Выпившая женщина легла спать рядом со своей дочерью. Во сне она перевернулась прямо на ребенка и перекрыла ей дыхание. Девочка задохнулась.

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Марина Совина
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