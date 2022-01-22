Шахта «Комсомолец» в Кузбассе возобновила работу

Работа шахты «Комсомолец» в Кузбассе, которая ранее была приостановлена из-за проблем с проветриванием, возобновлена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу города Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области.

«Все в рабочем режиме, все нормально, работает шахта в полном объеме», — сообщил собеседник агентства. Уточняется, что все горняки, находившиеся на момент происшествия на предприятии, выведены на поверхность. Информации о пострадавших не сообщается.

Ранее в Кузбассе началась эвакуация шахты «Комсомолец». Причиной стала остановка вентилятора главного проветривания. На момент происшествия в ней находилось 56 рабочих.