Женщина открыла папку со спамом в электронной почте и внезапно разбогатела

В Мичигане, США, женщина случайно нашла в папке со спамом сообщение о выигрыше трех миллионов долларов (233 миллиона рублей) в лотерею. Ее историю публикует информационное агентство UPI.

55-летняя Лора Спирс рассказала, что она искала в электронной почте письмо и решила проверить папку со спамом. Открыв ее, она обнаружила нечто более ценное, чем пропавшее сообщение — в одном из писем была информация о том, что она выиграла джекпот в лотерею.

«Я увидела письмо от лотереи, в котором говорилось, что я выиграла приз. Я не могла поверить тому, что читала, и вошла в свой аккаунт на сайте лотереи, чтобы подтвердить информацию в письме. Меня до сих пор шокирует тот факт, что я действительно выиграла три миллиона долларов», — отметила Спирс. Теперь внезапно разбогатевшая американка планирует досрочно выйти на пенсию.

Ранее сообщалось, что житель Сиднея, Австралия, чуть не лишился огромного состояния из-за того, что неправильно указал номер телефона. Мужчина купил лотерейный билет в газетном киоске, однако неверно написал номер своего телефона в форме обратной связи и не подозревал, что стал обладателем 40 миллионов австралийских долларов (2,3 миллиарда рублей).