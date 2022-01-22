Медведева станцевала с тиктокершей и восхитила фанатов

Российская фигуристка Евгения Медведева исполнила откровенный танец с тиктокершей Аней Покров. Видео спортсменка опубликовала на странице в Instagram.

Девушки станцевали под песню Toxic x Pony — ALTEGO. Фигуристка была одета в джинсы и коричневый топ с длинными рукавами, оголяющий живот.

Подписчики восхитились танцем девушек. За несколько часов видео набрало 118 тысяч лайков. Под постом фанаты оставили более 1000 комментариев.

18 января Медведева показала фотосессию в платье с декольте. Фотосессия вызвала одобрение пользователей: за первые 20 минут с момента публикации пост набрал более 49 тысяч лайков.

У Медведевой 1,2 миллиона подписчиков в Instagram. В 2021 году она приняла участие в проекте «Первого канала» «Ледниковый период». Фигуристка выступала в паре с российским блогером Даней Милохиным.

Медведева — двукратная серебряная призерка Олимпиады в Пхенчхане. Она также дважды выигрывала чемпионат мира и дважды становилась чемпионкой Европы.