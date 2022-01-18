Медведева снялась в платье с декольте и восхитила фанатов

Российская фигуристка Евгения Медведева продемонстрировала декольте и восхитила фанатов. Публикация доступна в Instagram спортсменки.

22-летняя Медведева снялась в белом платье. Фотосессия вызвала одобрение пользователей: за первые 20 минут с момента публикации пост набрал более 49 тысяч лайков. Под фото фанаты оставили одобрительные смайлики и комментарии.

У Медведевой 1,2 миллиона подписчиков в Instagram. В 2021 году она приняла участие в проекте «Первого канала» «Ледниковый период». Фигуристка выступала в паре с российским блогером Даней Милохиным.

Медведева — двукратная серебряная призерка Олимпиады в Пхенчхане. Она также дважды выигрывала чемпионат мира и дважды становилась чемпионкой Европы.