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Совершавший намаз в автобусе водитель попал на видео

В Воронеже водитель автобуса №17 совершал намаз в салоне при пассажирах

В Воронеже водитель автобуса №17 совершал намаз в салоне и попал на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале Baza.

На видео мужчина совершает намаз на заднем сидении, в салоне находятся пассажиры. Инцидент случился на конечной остановке «Юго-Западный рынок».

Пассажиры рассказали, что часто замечали водителя за молитвой, но обычно это происходило в пустом автобусе. Однако 22 января в Воронеже было холодно, поэтому шофер пустил людей внутрь пораньше, чтобы они не мерзли на улице.

После публикации видео в соцсетях начальник транспортной компании попросил водителя больше так не делать.

Ранее в Казани пенсионерка умерла после того, как троллейбус зажал ее дверями и продолжил движение.

Алевтина Запольская
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