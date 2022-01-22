Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Троллейбус проехался с зажатой в дверях российской пенсионеркой

В Казани пенсионерка умерла после того, как троллейбус зажал ее и продолжил движение

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российская пенсионерка скончалась после зажатия дверьми троллейбуса в Казани. Транспортное средство протащило пожилую женщину несколько метров, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

Происшествие случилось в субботу, 22 января, около 10 часов утра на улице Кулагина. Пенсионерка выходила из троллейбуса на остановке, когда ее защемило дверями. Водитель городского транспорта не заметил этого и поехал далее по маршруту. Троллейбус протащил россиянку несколько метров, прежде чем остановился. Пожилая женщина, которой было около 70 лет, умерла на месте происшествия от полученных травм.

«В настоящее время водитель троллейбуса установлен и вернулся на место происшествия», — говорится в сообщении МВД республики. Сотрудники ГИБДД выясняют все детали и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области водитель выбросил из автобуса пенсионерку с тростью. По предварительным данным, причиной такого поступка могло стать то, что бабушка долго поднималась по ступенькам. После публикаций СМИ в регионе начали проверку.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
«Роскосмос» назвал последствия инцидента с визой российского космонавта для МКС
Стало известно о просьбе Си Цзиньпина к Путину насчет Украины
Электричка проехала по Подмосковью с открытыми дверьми в мороз
Троллейбус проехался с зажатой в дверях российской пенсионеркой
Диетолог назвала защищающие организм от омикрона продукты
Лавров подшутил над журналистами и рассмешил президента Швейцарии
Санду не увидела новых причин для беспокойства из-за российских войск
Изнасиловавший девочку хоккеист оказался замешан в еще одном скандале
Захарова сравнила материал DW с пропагандой времен Второй мировой войны
Российская актриса уменьшила грудь после родов и поделилась опытом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter