Троллейбус проехался с зажатой в дверях российской пенсионеркой

Российская пенсионерка скончалась после зажатия дверьми троллейбуса в Казани. Транспортное средство протащило пожилую женщину несколько метров, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

Происшествие случилось в субботу, 22 января, около 10 часов утра на улице Кулагина. Пенсионерка выходила из троллейбуса на остановке, когда ее защемило дверями. Водитель городского транспорта не заметил этого и поехал далее по маршруту. Троллейбус протащил россиянку несколько метров, прежде чем остановился. Пожилая женщина, которой было около 70 лет, умерла на месте происшествия от полученных травм.

«В настоящее время водитель троллейбуса установлен и вернулся на место происшествия», — говорится в сообщении МВД республики. Сотрудники ГИБДД выясняют все детали и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области водитель выбросил из автобуса пенсионерку с тростью. По предварительным данным, причиной такого поступка могло стать то, что бабушка долго поднималась по ступенькам. После публикаций СМИ в регионе начали проверку.