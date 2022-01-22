Перечислены возможные итоги переговоров России и США по гарантиям безопасности

Договоренность по всем пунктам соглашений по гарантиям безопасности между Россией и США в ближайшее время маловероятна, считает депутат Госдумы Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он, а также политолог Сергей Марков и военный историк Борис Юлин перечислили наиболее вероятные ответы США на предложения России и итоги переговоров.

«Старт переговоров спутал планы Киева»

«Надо сказать, что инициативы, выдвинутые российским МИД, поставили западных партнеров в довольно сложную ситуацию. Они не готовы принять весь комплекс предложений, но, вероятно, предпочтут согласиться с определенными позициями. Например, с нераспространением некоторых видов вооружения», — считает Новиков.

Запад не готов давать твердые гарантии о нерасширении НАТО, непринятии в альянс новых государств, в том числе, бывших членов СССР. Потому партнеры будут прикладывать максимум усилий, чтобы затянуть ответ именно по этим ключевым пунктам Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Москве, в свою очередь, по мнению политика, придется решить для себя, готова ли она терпеть такую неопределенность и какими станут ответные меры. У России, напомнил Новиков, есть набор средств для реагирования на любую возможную ситуацию, использовать ли эти рычаги, решит военно-политическое руководство страны.

Тем не менее в сложившейся ситуации есть и определенные плюсы. Депутат обратил внимание, что старт переговоров России и США, очевидно, спутал планы Киева, что видно из противоречивых заявлений главы Украины Владимира Зеленского.

«В последние месяцы мы наблюдаем эскалацию, давление на Россию с помощью украинской тематики. Москва постоянно говорит о том, что не собирается осуществлять вторжения, но подобные заявления все равно идут со стороны Запада с целью, очевидно, нагнетания истерии. По всей видимости, рассматривать это можно как операцию по информационному прикрытию деятельности Украины в отношении Донбасса», — уверен депутат.

Именно предложения по коллективной безопасности и старт переговоров спутали планы, вынашиваемые Украиной, четко выстроенная линия Запада и Киева рассыпалась Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Три пути

Наиболее вероятным итогом переговоров в ближайшей перспективе Марков видит то, что США предложат приступить к выполнению минских договоренностей.

«Как известно, Вашингтон является реальным участником соглашений и блокирует их выполнение все эти годы, заставляя киевский режим проводить политику государственного терроризма. Думаю, теперь, в качестве такого компромиссного решения, Штаты предложат наконец перейти к их исполнению. Следующая проблема будет в форматах. Предположу, что непосредственно само выполнение станет поводом для новых переговоров. В итоге все так же затянется», — считает политолог.

Вторым возможным вариантом Марков считает сценарий молчаливой договоренности, которая не сулит ничего хорошего ни одной из стран. Такой формат предполагает признание Россией ДНР и ЛНР и заключение с ними военного союза.

«В ответ на это, разумеется, последуют санкции США, но не жесткие. Ведь главное, что получит в результате Вашингтон — возможность еще сильнее радикализировать и ускорить превращение Украины в "Антироссию". Ну и, наконец, третий вариант заключается в том, что просто никто ни о чем не договорится. Американцы предложат ограничиться соглашениями по ракетам средней дальности, снижению военных учений. Тогда формально никакие важные условия не будут достигнуты ни для одной из сторон, но формально на бумаге зафиксируют соглашения по ракетам, учениям и возобновлению совета Россия-НАТО», — допустил Марков.

Готовность США к риску

Юлин убежден: Россия не получит никаких надежных гарантий безопасности, ведь, как бы ни хотелось обратного, у Москвы нет необходимых рычагов, способных надавить на Вашингтон в этом вопросе.

Единственный прогресс последних недель состоит в том, что стороны устроили переговоры. Но, увы, они сводятся к тому, что партнеры просто высказали свои позиции, с которых не готовы отступать. Так что соглашения если и будут достигнуты, то только по второстепенным вопросам Борис Юлин Военный историк

Итогов здесь, по мнению Юлина, может быть два: либо бесконечная череда ни к чему не приводящих переговоров, либо начало военных действий. Угадать, какого сценария ждать, как он считает, невозможно.

«Дальше все находится уже за гранью наших знаний. Дело в том, что у нас нет информации о том, в каком состоянии находятся американские системы противоракетной обороны и готовы ли Штаты ввиду этого рискнуть, вступив в серьезный конфликт с другой ядерной державой. Так что, по сути, чем более эффективно американское ПВО, тем ближе мы к войне», — заключил Юлин.

Накануне в Женеве подошли к концу переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Встреча продлилась полтора часа, официальный письменный ответ США на предложения России ожидается в течение ближайших дней.

Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон готов к жесткому и быстрому ответу на возможную агрессию Москвы против Украины. При этом, по его словам, американская сторона привержена пути дипломатии и диалога для решения политических вопросов.