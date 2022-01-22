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МВД захотело получить право на проверки патронов

МВД России предложило передать им полномочия на проведение проверок патронов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Министерство внутренних дел России предлагает внести изменения в действующее законодательство и закрепить за ведомством полномочия по проведению проверок патронов к гражданскому и служебному оружию на соответствие криминалистическим требованиям. Об этом сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

МВД подготовило проект поправок в закон «Об оружии», направленных на совершенствование правового регулирования и возложение полномочий на МВД России не только по проведению проверок о соответствии криминалистическим требованиям гражданского и служебного оружия, но и патронов к нему. Главным исполнителем по разработке законопроекта определена Росгвардия.

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На данный момент в статье 7 Федерального закона «Об оружии» отсутствует структура, которая должна проверять патроны на соответствие криминалистическим требованиям. Сейчас проверка патронов на соответствие криминалистическим требованиям осуществляется аккредитованными испытательными лабораториями. В случае принятия поправок МВД сможет проводить экспертные исследования и выдавать заключения о соответствии патронов.

13 января глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о необходимости передать контроль за оборотом гражданского оружия к МВД. Он считает, что полиция сможет ужесточить надзор над оружейным рынком. Его ведомство выступает за трансфер контрольных функций в МВД, речь идет о совместном контроле при межведомственном взаимодействии полиции и Росгвардии из-за ряда резонансных происшествий со стрельбой в учебных заведениях. На данном этапе идея находится на этапе межведомственного обсуждения.

МВД передало контроль за учетом гражданского оружия Росгвардии в 2016 году. На данный момент на руках у россиян находится 3,7 миллиона единиц законно приобретенного огнестрельного оружия, количество патронов не поддается исчислению.

Марина Совина
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