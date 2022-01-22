На Украине обвинили Германию в подрыве единства Запада из-за России

Нежелание Берлина предоставлять Киеву вооружение подрывает единство Запада по отношению к России. В этом власти ФРГ обвинил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, соответствующий пост появился в его Twitter-аккаунте в субботу, 22 января.

По словам министра, Киев благодарен Берлину за оказанную ранее поддержку, однако последние высказывания немецких властей вызывают разочарование и недоумение.

«Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, в частности из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT — не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности», — заявил Кулеба.

Он добавил, что Киев и его союзники прилагают огромные усилия для сдерживания России, и призвал ФРГ перестать поощрять Кремль «к новому нападению на Украину» подобными словами.

Ранее министр экономики Германии, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что отключение России от международной межбанковской системы SWIFT в случае обострения ситуации на границе с Украиной является крайней мерой. Он также призвал отказаться от спекуляций на данную тему.

