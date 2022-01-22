Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине обвинили Германию в подрыве единства Запада из-за России

МИД Украины: нежелание Берлина предоставлять Киеву оружие подрывает единство Запада

Фото: Reuters

Нежелание Берлина предоставлять Киеву вооружение подрывает единство Запада по отношению к России. В этом власти ФРГ обвинил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, соответствующий пост появился в его Twitter-аккаунте в субботу, 22 января.

По словам министра, Киев благодарен Берлину за оказанную ранее поддержку, однако последние высказывания немецких властей вызывают разочарование и недоумение.

«Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, в частности из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT — не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности», — заявил Кулеба.

Он добавил, что Киев и его союзники прилагают огромные усилия для сдерживания России, и призвал ФРГ перестать поощрять Кремль «к новому нападению на Украину» подобными словами.

Ранее министр экономики Германии, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что отключение России от международной межбанковской системы SWIFT в случае обострения ситуации на границе с Украиной является крайней мерой. Он также призвал отказаться от спекуляций на данную тему.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
На Украине обвинили Германию в подрыве единства Запада из-за России
Оценены запасы газа Украины при военном конфликте с Россией
Губерниев назвал дебильным запрет на русский язык для украинских олимпийцев
Сенатор США ответил Зеленскому на критику слов Байдена
Женщина открыла папку со спамом в электронной почте и внезапно разбогатела
В России допустили утилизацию американского Connecticut
Россиянин поругался с женой и выстрелил в нее из самодельного пистолета
Российские биатлонисты остались без медалей в масс-старте Кубка мира
В США увидели признаки потепления в отношениях с Россией
Зеленский приготовился к диалогу с Путиным
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter