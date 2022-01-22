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Пожар в петербургском метро попал на видео

В сети появились кадры с пожаром на станции «Старая деревня» в Санкт-Петербурге

Очевидцы сняли видео, на котором запечатлен пожар на станции метро «Старая деревня» в Санкт-Петербурге. Соответствующий ролик в субботу, 22 января, публикует Telegram-канал RT.

На кадрах, попавших в сеть, видно, как над зданием вестибюля поднимается столб дыма. Также из окон постройки вырываются языки пламени. При этом территория близ входа в метро затянута дымом.

В городском главке МЧС заявили, что к настоящему времени открытое горение уже ликвидировано. По данным спасателей, возгорание произошло на площади в 20 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 35 человек и восемь единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в субботу стало известно, что станцию «Старая деревня» закрыли для пассажиров из-за задымления, которое возникло на втором этаже административного здания над кассовым залом. Сообщалось, что поезда проезжали станцию без остановок.

Варвара Кошечкина
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