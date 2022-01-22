На Украину пообещали пригласить британских военных при эскалации

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко пообещал пригласить в Киев британских военнослужащих в случае эскалации ситуации вокруг страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Видите ли, Россия создает этот туман войны, просто используя как рычаг в переговорах. Наша задача и наших партнеров — отделить правду от угрозы и понять, насколько реальна опасность, чтобы дипломатичными методами не позволить начаться активной фазе войны», — объяснил посол.

Он отметил, что Украина пригласит солдат Британии на украинские территории при наличии реальной угрозы и риска начала боевых действий со стороны вооруженных сил России.

Ранее Вадим Пристайко сообщил, что Киев получит от Лондона ракетное вооружение и два современных тральщика. Военные корабли соответствуют всем стандартам НАТО и сразу войдут в состав ВМС республики. Запланировано также строительство кораблей меньшего класса. Все это будет способствовать усилению военно-морской мощи Украины.

«Нам много что нужно сделать, чтобы сбалансировать возможности России и Украины в Черном море. Но мы не гонимся за балансом, мы понимаем, что мы можем рассчитывать на поддержку наших партнеров и друзей — тех, что находятся в Черном море», — заявил Пристайко.

