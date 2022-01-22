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Глава ДНР заявил о сведениях о присутствии в Донбассе иностранных ЧВК

Глава ДНР Пушилин: у линии соприкосновения в Донбассе могут присутствовать иностранные ЧВК
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Youtube-канала «Соловьев LIVE» заявил, что в регион поступает информация о присутствии у линии соприкосновения иностранных частных военных компаний (ЧВК). Официального подтверждения данных сведений нет.

«Официальной информации нет, но скажем тоже: присутствуют. То есть разведка об этом заявляет, но пока очень осторожно. Стопроцентного подтверждения такой информации, в том числе и количественного показателя, у меня нет», — заявил глава региона.

Ранее руководство ДНР сообщило о прибытии на линию разграничения реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган». Разведка народной милиции также зафиксировала активное восполнение боеприпасов на складах ВСУ в регионе.

Марина Совина
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