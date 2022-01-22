В Британии подсчитали убытки от ошибок в энергетике. Для жителей страны сумма, которую они могли бы экономить каждый год на счетах за электроэнергию в результате «зеленого» перехода с 2015 года, составила около 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 262 миллиардов рублей). Об этом сообщает The Independent со ссылкой на исследование сайта об энергетической политике и климатическому кризису Carbon Brief.

По мнению исследователей, проблемы с ростом цен на энергоносители и высокими счетами за электроэнергию происходят из-за того, что страна остается зависимой от «старых» источников. Они подсчитали, что если бы правительство Дэвида Кэмерона поддержало бы зеленый переход и продолжило финансировать строительство ветряных электростанций вместо того, чтобы стремиться сэкономить деньги при использовании энергоносителей, средняя британская семья ежегодно не переплачивала бы за электроэнергию 40 фунтов стерлингов (4187 рублей). Вместо этого в феврале 2022 граждане ожидают очередного повышения цен, которое может составить более 50 процентов, после чего переплата каждой семьи за электричество за год составит уже 60 фунтов (6281 рубль).

В 2013 году Кэмерон заявил, что проблему резкого роста цен на энергоносители решит «избавление от зеленого дерьма». В результате такого решения в 2015 году правительство прекратило финансирование наземной ветроэнергетики, а также отменило стандарты строительства жилья с нулевыми выбросами углерода, которые должны были вступить в силу в 2016 году. В результате с тех пор было построено около миллиона новых домов с более низкими стандартами энергоэффективности и более высокими счетами за электроэнергию.

Эксперты сообщили The Independent, что энергетический кризис в Великобритании усугубился из-за того, что правительство затягивает с развитием возобновляемых источников энергии.

«Мы последовательно поддерживаем возобновляемые источники энергии, включая ветряную энергию суши и моря, а также увеличиваем на 500 процентов мощности возобновляемых источников энергии», — рассказал представитель правительства Великобритании. Он также добавил, что власти также вкладывают более 6,6 миллиарда фунтов стерлингов (около 691 миллиарда рублей) в строительство домов с нулевыми выбросами углерода и в «избавление миллионов граждан от высоких цен на газ за счет ограничения цен на энергоносители».