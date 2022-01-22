Глава ДНР оценил идею Эрдогана о встрече Путина и Зеленского в Турции

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» оценил идею турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции для обсуждения и урегулирования разногласий.

Отвечая на вопрос об отношении к «дипломатическим движениям» и «изменению риторики» по Донбассу, Пушилин заявил, что к этому пока «можно относиться с определенной долей юмора».

19 января официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил о том, что Эрдоган приглашает президентов России и Украины провести переговоры, чтобы обсудить возникшие между странами противоречия.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя предложение турецкой стороны, говорил, что оно пока не обсуждалось на официальном уровне. Он пояснил, что пока в графике президента Владимира Путина не запланированы какие-либо контакты с Эрдоганом, однако он подчеркнул, что в случае необходимости телефонные переговоры согласовать можно будет очень быстро. При этом он отметил, что Москва приветствует любые усилия, направленные на урегулирование ситуации вокруг Украины. Особенно он подчеркнул, что подобные предложения пока звучат только из Анкары.